Шарлыкский район, Оренбургская область, 15 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 15 декабря произошел смертельный пожар в селе Путятино Шарлыкского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар

Горел жилой дом по ул. Крестьянской. На тушение огня ушло почти два часа. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Есть погибший.

К ликвидации последствий пожара всего привлекали семь человек и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.