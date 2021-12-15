Элиста, , 09:54 — REGNUM В Калмыкии шестеро взрослых и ребёнок погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Ещё три человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление МВД России 15 декабря.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла утром 15 декабря на 309 километре трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». Предположительно, в результате лобового столкновения Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек. Три человека эвакуируются в Республиканскую больницу имени Жемчуева.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, сотрудники других ведомств. Организована проверка.