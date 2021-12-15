Канберра, , 10:12 — REGNUM Ожидается, что число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Виктории (юго-восток Австралии) резко возрастет, поскольку сотни людей вынуждены самоизолироваться после того, как в двух барах столичного Мельбурна были выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря в ходе пресс-конференции сообщил главный санитарный врач штата профессор Бретт Саттон, передает телеканал Nine News.

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«Я думаю, что мы увидим значительный рост местных случаев заражения «Омикроном». Если посмотреть в целом, то их число удваивается каждый два-три дня», — отметил Саттон.

Отмечается, что после посещения двух баров в Мельбурне на карантине сидят свыше 730 человек. Полностью вакцинированные от COVID-19 могут вновь выходить на улицу по истечении семидневного карантинного периода, в то время как непривитым грозит 14-дневная самоизоляция.

«Необходимо как можно скорее пройти стандартный ПЦР-тест и продолжать сидеть на карантине дома», — говорится на сайте министерства здравоохранения Виктории.

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