Москва, , 09:53 — REGNUM Нефть продолжила падение 14 декабря, в очередной раз не сумев развить отскок — вместо этого на попытках роста Brent привлекла продавцов, которые отправили котировки к более чем однонедельным минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти Postimees.ee

«Сегодня, 15 декабря, нефть дешевеет третий день подряд, рискуя протестировать промежуточную поддержку в районе $72,50 за баррель.

В начале месяца цены рванули от минимумов августа, но отскок забуксовал на подходе к отметке $77, и с тех пор на рынке превалирует ликвидация длинных позиций.

Это происходит преимущественно на фоне волнений по поводу нового штамма коронавируса, который омрачает перспективы роста спроса в начале следующего года.

К слову, во вторник МЭА представило ежемесячный отчет, который контрастирует с докладом ОПЕК. Международное агентство, сославшись на «Омикрон» и его потенциальные последствия, понизило прогноз роста мирового спроса на 2011 и 2022 годы и ожидает профицита предложения в наступающем году.

Тем временем отчет API накануне отразил падение запасов нефти на 0,8 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 0,4 млн баррелей. Релиз не оказал заметного воздействия на Brent, которая ждет официального отчета минэнерго США и итогов заседания ФРС.

Решение и риторика регулятора могут отправить цены к отметке $70, если заседание будет расценено как откровенно ястребиное и укрепит доллар по всему спектру рынка», — считает эксперт.

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