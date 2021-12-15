Москва, , 09:53 — REGNUM Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Ракеты успешно поразила подводную цель, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве напомнили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.

В Минобороны отметили, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий по боевой подготовке в акваторию Японского моря вышли фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

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