Хабаровск, 15 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. План ремонта автодорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровском крае выполнен в этом году на 100%. Всего отремонтировано 144 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 126 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Naiv Ремонт дороги

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«В этом году при реализации нацпроекта особое внимание уделили дорогам возле социально значимых объектов. Вблизи учебных, медицинских и социально-культурных учреждений в нормативное состояние привели 33 объекта дорожной инфраструктуры. Мы усилили контроль за качеством ремонтных работ. При этом активно привлекали к участию в контрольных мероприятиях не только экспертов Росавтодора и РосДОРНИИ, но и общественников», — рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Роман Мирошин.

В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта продолжалась работа над повышением безопасности дорожного движения. Было установлено более 1500 дорожных знаков, отремонтировано свыше 11 тыс. кв. метров тротуаров. Кроме того, благодаря нацпроекту в этом году впервые на автомобильных дорогах региона появились автоматические пункты весогабаритного контроля.

Уже запущены в эксплуатацию два комплекса — на подъезде к селу Бичевая и на дороге, связывающей Комсомольск-на-Амуре и Амурск.

«В следующем году планируем сохранить положительную динамику по всем показателям. Поскольку в крае хорошие темпы реализации национального проекта, мы получим финансирование в том же объеме. … Планируется ремонт 95 объектов. Это улицы с интенсивным движением, высоким износом дорожного полотна, а также дороги, ведущие к социально значимым объектам», — заверил Мирошин.

«Важнейшая проблема при дорожно-строительных работах — это отсутствие системы контроля качества выполняемых работ. Самым главным и действующим является надлежащий самоконтроль подрядной организации и заказчика на всех этапах строительства дорог. Подрядчик должен контролировать все, начиная от момента начала работ, а заказчик должен принять у подрядчика готовый конструктив. Мы и дальше планируем выполнять мониторинг программ ремонтных работ и их выполнения. Уверен, что контроль является одним из элементов управления. Качественный продукт можно получить только в том случае, если все элементы управления процессом строго соблюдены», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Костромской области планируют отремонтировать более 300 километров дорог, из них 200 километров — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».