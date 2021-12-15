Варшава, , 09:52 — REGNUM Европейский парламент работает над законом о цифровых рынках. Он призван защитить потребителей и небольшие предприятия, а также помочь побороть монополию американских компаний в области цифровых услуг, в частности, Facebook, Google, Apple и Amazon. Об этом сообщает Polskie Radio.

Евросоюз

Законопроект предусматривает запрет увязки пользовательской информации и персонализации рекламы, а также возможность удаления фабричных приложений со смартфонов или компьютеров.

Предполагается, что нарушение данного проекта (в случае его принятия) повлечет штрафы в размере от 4% до 20% от оборота компании.

Сообщается, из 20 крупнейших IT-компаний мира только одна находится в Европе. По словам депутатов Европарламента, в прошлом американские компании использовали нечестные методы, чтобы поглощать европейские IT-компании или бороться с ними.

15 декабря депутаты Европарламента будут голосовать по данному законопроекту. Если он наберет необходимое большинство, начнутся переговоры по этому поводу между учреждениями ЕС.