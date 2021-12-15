Фангак, , 10:16 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Южный Судан целевую рабочую группу для расследования неизвестной болезни, которая унесла жизни 89 человек. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь убила почти 100 человек в городе Фангак, находящемся в штате Джонглей на севере Южного Судана. Известно, что данный район недавно сильно пострадал в результате наводнения. Специалистам пришлось добираться до Фангака на вертолете.

«Мы решили направить группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски и провести расследование, чтобы они смогли собрать образцы у больных людей. Предварительно нам известно о 89 случаях смерти», — сообщила представительница ВОЗ Шейла Байя.

Работники здравоохранения в Фангаке заявили, что первоначальные образцы, взятые у больных, дали отрицательные результаты на холеру.

В соседнем штате Юнити сильные наводнения усилили распространение таких болезней, как малярия, и привели к недоеданию среди детей, заявил министр земельных, жилищных и коммунальных услуг штата Лам Тунгвар Куейгвонг. Кроме того, по его словам, вода в регионе была загрязнена нефтью из месторождений, что привело к гибели домашних животных.

Более 700 000 человек пострадали от наводнения, которое стало самым сильным за последние 60 лет. Природный катаклизм, поразивший север Южного Судана, лишил местных жителей доступа к поставкам продовольствия и других жизненно важных товаров.