Канберра, , 10:07 — REGNUM Пандемия COVID-19 «не оказала статистически значимого влияния» на грамотность и навыки счета австралийских школьников. Об этом говорится в опубликованной 15 декабря «Национальной программе по оценки грамотности» за 2021 год, передает телеканал Nine News.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отчет показал, что навыки школьников относительно не пострадали от перебоев в обучении, вызванных пандемией, несмотря на многократные локдауны, которые вынудили многих учеников учиться дистанционно в течение 2020 и 2021 годов.

Тесты по проверке знаний были проведены в мае, как раз перед вспышкой штамма коронавируса «Дельта» в Сиднее и Мельбурне, в результате которой сотни тысяч студентов в течение нескольких месяцев обучались дистанционно. В итоги учащиеся третьих, пятых, седьмых и девятых классов продемонстрировали те же знания, что и в 2019 году.

Однако существует значительный разрыв между учащимися, проживающими в столичных мегаполисах, и учащимися, проживающими в регионах: городские школьники успевали лучше, чем их сверстники из регионов.