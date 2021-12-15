Ереван, , 09:49 — REGNUM Нельзя приравнивать предоставление Азербайджану безопасного сухопутного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении и Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в соцсети Twitter.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал сделанное в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тот сказал, что в случае установки Ереваном таможни в «Зангезурском коридоре», будет требовать установить таможенные пункты в Лачинском коридоре.

«Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с подписанными заявлениями на эту тему», — написал Пашинян.

Он также обвинил Баку в попытке завести переговоры об открытии региональных коммуникаций в тупик.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор».

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