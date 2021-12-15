Оренбург, 15 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области энергетики уведомили более 700 юридических лиц об отключении света. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском филиале компании «ПТ Плюс», причиной таких действий стали долги представителей бизнеса за потреблённые ресурсы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Общая задолженность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей перед энергетиками превысила 220 млн рублей. Уведомления об ограничении подачи электроэнергии разосланы в ноябре.

Энергетики призывают клиентов не доводить до крайних мер и вовремя оплачивать света за потреблённую электроэнергию. При отключении света юрлицам придется помимо основной суммы долга еще оплатить и расходы на новое подключение, а это удар по бюджету.