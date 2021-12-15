Кейптаун, 15 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Команда российских специалистов Роспотребнадзора была направлена в ЮАР для проведения исследований по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

GovernmentZA Врачи в ЮАР

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Миссия российских ученых в африканскую страну была организована в соответствии с поручением российского президента по оказанию содействия ЮАР в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в условиях роста числа случаев заболевания COVID-19. Для проведения исследований в ЮАР были также отправлены мобильные лаборатории и диагностические системы для проведения тестов.

Перевозка груза и российских экспертов в ЮАР осуществляется МЧС России. Видео с прибытием самолета в африканскую страну выложило в «Твиттер» Министерство иностранных дел России, подчеркнув, что совместное реагирование на появление «Омикрона» — это «еще одно направление сотрудничества» между двумя государствами.

Прибытие российских ученых произошло через два дня после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил специалистов из разных стран оказать поддержку южноафриканским ученым в изучении нового варианта SARS-CoV2. Президент России Владимир Путин отреагировал на приглашение Рамафосы, проведя с ним телефонные переговоры об отправке в ЮАР российских специалистов и исследователей, а также медицинского оборудования.