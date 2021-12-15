Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM В Ростовской области за отказ от участия в прививочной кампании от COVID-19 от работы отстранены 155 человек. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщила заместитель руководителя донского управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

Вакцина Permkrai.ru

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«За отказ от проведения вакцинации работодателями отстранено от работы 155 человек, переведены на дистанционный формат 92 человека», — отметила она.

При этом в настоящее время в рамках исполнения постановления об обязательной иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан в Ростовской области привито более 80% человек. Менее охотно вакцинируются работники общественного транспорта и такси — 78,1%. В сфере промышленности и производства в среднем привиты 76,3% сотрудников.

ИА REGNUM сообщало, что план вакцинации от COVID-19 в Ростовской области выполнен на 70%. Всего участие в вакцинации (по данным на утро 14 декабря) приняли 1 млн 906,66 тыс. человек. Оба компонента препарата получили 1 млн 864,79 тыс. человек.

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