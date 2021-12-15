Канберра, , 10:06 — REGNUM Правительство Северной территории Австралии 15 декабря внесло «скромные изменения» в свой план открытия границы. Как заявила исполняющая обязанности главы правительства Николь Мэнисон, приезжим в регион австралийцам будет запрещено посещать «уязвимые» муниципалитеты, где уровень вакцинации составляет менее 80%, передает телеканал Nine News.

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«Все остальное по существу осталось прежним», — заявила Мэнисон.

Она объяснила, что с 20 декабря прибывшим будет разрешено передвигаться по Северной территории в течение первых 14 дней с момента прибытия без ограничений, за исключением определенных запретных зон. Ими станут 66 «уязвимых» муниципалитетов с низким уровнем вакцинации. Приезжим австралийцам, если они не проживают и не имеют родственников на их территории, будет запрещено их посещать.

Мэнисон отметила, что изменения правил по открытию границы является результатом диалога между обеспокоенными местными жителями и властями.

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