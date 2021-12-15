Джакарта, , 09:47 — REGNUM В Индонезии поиск пропавших без вести жертв извержения вулкана Семеру продлили еще на три дня, сообщает Detik.

Вулкан Семеру M. Rietze

Поиски продлили до 17 декабря 2021 года.

В ходе поисковой операции сотни сотрудников совместной поисково-спасательной группы будут разделены на три отряда и будут искать пропавших без вести в пяти точках.

Процесс поиска жертв извержения вулкана Семеру затрудняется погодными условиями и активностью вулкана Семеру.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами извержения вулкана Семеру, расположенного в провинции Восточная Ява в Индонезии, стали 48 человек.

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