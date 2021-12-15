Джакарта, 15 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Индонезии поиск пропавших без вести жертв извержения вулкана Семеру продлили еще на три дня, сообщает Detik.

M. Rietze Вулкан Семеру

Поиски продлили до 17 декабря 2021 года.

В ходе поисковой операции сотни сотрудников совместной поисково-спасательной группы будут разделены на три отряда и будут искать пропавших без вести в пяти точках.

Процесс поиска жертв извержения вулкана Семеру затрудняется погодными условиями и активностью вулкана Семеру.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами извержения вулкана Семеру, расположенного в провинции Восточная Ява в Индонезии, стали 48 человек.