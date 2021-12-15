Москва, , 09:47 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что страны Запада объяснят, как в отправленных в Берлин осенью 2020 года анализах блогера Алексея Навального появились следы боевого отравляющего вещества. Об этом 15 декабря заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

«Что же касается новых сведений по этому «делу», то, увы, несмотря на неоднократные запросы нашей страны, на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества», — сказал он.

Кроме того, глава СВР напомнил, что проведенные в России до того, как блогер покинул российскую территорию, тщательные медицинские обследования не показали наличие таких следов в этих анализах.

«Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина России после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации», — добавил Нарышкин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что из-за обострения отношений России и стран Запада недружественные нашей стране силы осуществляют все более частые попытки играть на страхах наподобие «дела Скрипалей».