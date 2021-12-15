Москва, 15 декабря 2021, 09:47 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что страны Запада объяснят, как в отправленных в Берлин осенью 2020 года анализах блогера Алексея Навального появились следы боевого отравляющего вещества. Об этом 15 декабря заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Kremlin.ru

«Что же касается новых сведений по этому «делу», то, увы, несмотря на неоднократные запросы нашей страны, на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества», — сказал он.

Кроме того, глава СВР напомнил, что проведенные в России до того, как блогер покинул российскую территорию, тщательные медицинские обследования не показали наличие таких следов в этих анализах.

«Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина России после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации», — добавил Нарышкин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что из-за обострения отношений России и стран Запада недружественные нашей стране силы осуществляют все более частые попытки играть на страхах наподобие «дела Скрипалей».