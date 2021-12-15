Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Петербурге задержали курсанта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, который в переписке с друзьями угрожал расстрелять преподавателей перед сессией. Об этом 15 декабря сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Дарья Драй ИА REGNUM Бегущие курсанты

По предварительным данным, 21-летний учащийся третьего курса высказал своим однокурсникам желание расправиться с преподавательским составом во время зачетной недели. Слова курсанта передали главе юридической службы вуза, который обратился в полицию.

Около 05:00 мск 14 декабря в компьютерном клубе на улице Типанова молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. На него сначала составили протокол о мелком хулиганстве, а потом вызвали ему скорую помощь.

«Медики приняли решение отвезти молодого человека в специализированную больницу имени Скворцова-Степанова. Родители студента, по предварительной информации, сообщили правоохранительным органам, что сын стоит на учете в ПНД в связи с психиатрическим заболеванием», — говорится в сообщении.