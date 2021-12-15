Уфа, , 09:59 — REGNUM Мужчину обвинили в коммерческом подкупе в Уфе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Нефть Voria.gr

По версии следствия, фигурант уголовного дела знал о том, что в конце 2020 года между ООО «Эко-ресурсы» и крупной нефтяной компанией был заключен договор на выполнение работ по утилизации вторичных отходов и обезвреживанию невозвратных нефтешламов.

«Осознавая, что организация не сможет в установленные контрактом сроки выполнить взятые обязательства, он предложил начальнику одного из отделов нефтяной компании вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. За это заказчик должен был подписать акты приемки без фактического выполнения работ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что от этого предложения работник предприятия отказался и оповестил об этом сотрудников правоохранительных органов.

«При передаче части денег в размере 340 тысяч рублей обвиняемый был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа. Свою вину 68-летний обвиняемый не признал. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что начальника отдела нефтедобывающей компании обвинили в покушении на коммерческий подкуп на сумму более 80 млн рублей в Башкирии.