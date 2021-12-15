Канберра, 15 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Круизная отрасль экономики Австралии с оборотом 5 миллиардов долларов не работает в течение последних двух лет после того, как компании начали отменять туры в 2021 году, сначала на фоне появления штамма коронавируса «Дельта», а затем и по причине распространения «Омикрона». Об этом 15 декабря сообщил телеканал Nine News.

Ivan T Круизное судно

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Крупнейшая австралийская компания, осуществляющая круизы, P&O объявила о прекращении плавания как минимум до апреля следующего года в ответ на продление запрета на движение судов в водах Австралии. Другие фирмы, включая Royal Caribbean, Princess, Cunard, Carnival, ранее сообщили об отмене рейсов до марта 2022 года.

Министр здравоохранения Грег Хант ранее продлил запрет на осуществление круизов до 17 февраля 2022 года, от чего пострадали 18 000 человек, занятых в отрасли.

Турагенты, поставщики продуктов питания, морские фирмы и прибрежные туристические фирмы также страдают от побочных эффектов такого запрета.