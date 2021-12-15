Улан-Удэ, , 09:45 — REGNUM Власти Бурятии утвердили поправки в законодательство, ужесточающие карантинные меры в связи с распространением «Омикрона». Как пояснили сегодня, 15 декабря, в пресс-службе правительства региона, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней.

Самоизоляция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Это касается прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконга. Также им необходимо будет проходить двукратное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.

«Первый тест сдается в течение двух дней со дня прибытия, второй — с десятого по двенадцатый день. Исключение составляют члены экипажей воздушного судна. В международном аэропорту «Байкал» будет организовано выборочное тестирование на COVID-19 граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, а по эпидемиологическим показаниям — сплошное тестирование из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки, 15 декабря, подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом (-2 за сутки). Общее число жертв составляет уже 2302 человека.

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