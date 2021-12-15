Новосибирск, 15 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Новосибирске организацию «Ритуальное хозяйство» оштрафовали на 1 млн рублей «за совершение коррупционного правонарушения». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Установлено, что сотрудники компании по поручению руководства в период с 2017 год по 2019 год передавали денежное вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1 — за содействие в предоставлении фирмой родственникам умерших ритуальных услуг.

«Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также конфисковал полученные в виде взяток денежные средства», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

При этом приговором суда директор организации признан виновным в «даче взятки» с назначением штрафа 700 тыс. рублей, заведующий патологоанатомическим отделением осужден за «получение взятки» с назначением штрафа 4,5 млн рублей.