Элиста, , 09:44 — REGNUM В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Элисте. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что в ночь на 4 апреля 2021 года трое сотрудников полиции прибыли к одному из магазинов в Элисте, где встретили двоих правонарушителей. По пути к стационарному посту полиции и в самом помещении полицейские избили мужчин.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру Калмыкии.