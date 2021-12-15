Ташкент, , 09:43 — REGNUM В Узбекистане будет принята специальная программа развития высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и Намангане.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На совещании обсуждалась результативность проводимой работы по развитию сферы услуг и приоритетные задачи на перспективу.

«Например, в Сергелийском районе столицы есть возможность создать 5 тысяч рабочих мест в сфере торговли и услуг за счет создания инфраструктуры вдоль надземной линии метро. Или же можно создать художественные улицы с магазинами картин, скульптур, ремесленнических изделий», отмечает пресс-служба.

Также, на совещании ответственным лицам поручено улучшить работу музеев, расширить их экспозиции и открыть новые маршруты для туристов.

«Увеличению розничной торговли в таких крупных городах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, будет способствовать введение системы «tax free», дальнейшее увеличение розничных продаж за счет открытия в городе магазинов «duty dree», говорится в сообщении.

Президентом дано поручение проработать вопрос организации во всех туристических городах систему возврата иностранным туристам НДС за покупки.

«В целом в Ташкенте, Намангане и Самарканде планируется создать 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг», говорится в сообщении.

Также сообщается, что в следующем году на реализацию проектов в секторе услуг в целом будет направлено 500 миллионов долларов.