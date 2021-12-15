Сидней, Австралия, 15 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Власти самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльса предупредили, что в регионе к концу января может быть зарегистрировано до 25 000 случаев COVID-19 в день, поскольку перед Рождеством меры по инфекционному контролю будут ослаблены. Об этом 15 декабря в Сиднее в ходе пресс-конференции сообщил местный министр здравоохранения Брэд Хаззард, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Так, Хаззард ответил, что «простая математика» из расчета индекса репродукции омикрон-штамма в 1,5 может вызвать всплеск заболеваемости COVID-19 в следующем году после того, как за последние сутки в штате зарегистрировано 1 360 новых случаев заражения коронавирусом, по сравнению с 840 14 декабря.

«К концу января мы вполне можем выявлять 25 000 случаев «Омикрона» каждый день», — считает Хаззард.

Отмечается, что моделирование было основано на развитии эпидемиологической ситуации в Южной Африке и Великобритании.