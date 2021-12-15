Ташкент, , 09:42 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева накануне состоялось видеоселекторное совещание, на котором рассмотрены результативность проводимой работы по развитию сферы услуг и приоритетные задачи на перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В связи с этим даны поручения по эффективному использованию нежилых помещений многоэтажных домов, выставлению на аукцион земельных участков под сооружения из легких конструкций», отмечает пресс-служба.

Подчеркивается, что во многих городских школах и дошкольных учреждениях не хватает мест.

«В связи с этим президентом поставлены задачи по расширению охвата частных образовательных услуг, выделению земельных участков под строительство школ и детских садов», говорится в сообщении.

Отмечалось, что исходя из опыта Ташкентской области в каждом регионе необходимо открыть IT-академии для обучения молодежи современному сервису.

«В целом в указанных 35 городах и районах планируется создать 200 тысяч рабочих мест в сфере услуг», отмечает пресс-служба.