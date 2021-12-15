Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Ростовской области инспекторы донского министерства природных ресурсов и экологии проведут административные расследования по факту вредных выбросов, осуществляемых несколькими предприятиями в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Караченко Илья (Ilya Karatchenko) Выбросы в атмосферу

«Проверки будут проведены в отношении предприятий ООО «Меринос ковры и ковровые изделия», ООО Ростовский пивоваренный завод «Солнечный» и ООО «Палитра» — на источниках выброса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ранее шесть заводов, расположенные на северо-западе Ростова-на-Дону, уличены во вредных выбросах. Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии взяли более 1,5 тыс. проб воздуха рядом с микрорайоном «Левенцовский». В выбросах обнаружены сероводород, бутанол, метанол и пропанол, а-метилстерол и другие вредные вещества.