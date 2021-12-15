Аккра, 15 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Власти Ганы заявили о введении штрафов в отношении авиакомпаний в размере 3500 долларов за каждого пассажира, который прибудет в международный аэропорт столицы страны без наличия подтверждения о прохождении полной вакцинации от COVID-19. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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В соответствии с нововведениями, авиакомпании будут также оштрафованы на ту же сумму, если их пассажиры не заполнили форму о состоянии здоровья перед посадкой на рейс. Гражданам Ганы, которые прибудут в страну без соблюдения всех требований, будет разрешено въехать в страну, пройдя 14-дневный карантин. В то же время иностранцам может быть отказано во въезде, сообщает администрация международного аэропорта Котока в столице Ганы городе Аккра.

Отмечается, что западноафриканское государство ввело одни из самых строгих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в регионе. Постановление о штрафах было утверждено на следующий день после того, как Гана начала требовать от всех приезжих старше 18 лет предоставления свидетельства о полной вакцинации от COVID-19. Власти объяснили новое правило тем, что около 60% новых случаев были зарегистрированы среди гостей, прилетевших в страну.

«Нынешнее увеличение числа случаев заболевания в сочетании с выявлением штамма «Омикрон» среди лиц, прибывающих со всего мира, и ожидаемым ростом заболеваемости во время праздничных дней требует принятия срочных мер для предотвращения всплеска заражения COVID-19 в Гане», — заявила Служба здравоохранения Ганы.

В Гане с населением в 31 миллион человек с начала пандемии было зарегистрировано 132 000 случаев заражения коронавирусом и 1243 случая летального исхода, вызванного COVID-19. В настоящий момент в стране было привито чуть более пяти процентов граждан.