Москва, , 09:39 — REGNUM С 10 декабря 2021 года в Москве работают 18 бесплатных катков в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Общая площадь ледового покрытия превышает 20 тыс. квадратных метров.

Каток Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В будние дни они принимают гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный. Катание организовано по сеансам, проход на катки осуществляется по предварительной регистрации на сайте и через приложение «Московские сезоны».

Стоимость проката коньков составляет 50 рублей при залоге в 2 тыс. рублей. за эту сумму посетители могут выбрать как детские, так и взрослые коньки от 26 до 46 размера включительно. На лед могут выйти дети старше трех лет. При этом до 14-ти лет несовершеннолетние допускаются на каток только в сопровождении взрослых.

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