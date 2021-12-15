Якутск, , 09:57 — REGNUM Арктическая медицина появится в северных территориях Якутии. Особый подход к здравоохранению в этой суровой местности анонсировал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства республики.

Густав-Теодор Паули. Якуты

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«Особого внимания требует охрана здоровья жителей Арктики. Требуют новых решений проблемы, связанные с нехваткой медиков, с огромными, порой непреодолимыми расстояниями до лечебных учреждений. Отдельное направление — сохранение генофонда северных этносов. В этой связи я предлагаю создать блок арктической медицины для мониторинга здоровья, профилактики и лечения людей в условиях труднодоступности и самого сурового на планете климата», — сказал Айсен Николаев.

Он намерен инициировать возвращение традиций, направленных на сохранение здоровья, которые были у северных народов. Арктическая медицина в том числе будет опираться на культуру и менталитет народа саха.

«Нужно, чтобы будущие поколения получили от нас традиции сохранения здоровья, сбережения каждого человека — сбережения всего народа», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании он также объявил 2022 год годом матери и анонсировал введение новой выплаты, приуроченной к столетию республики. За каждого ребёнка, рождённого в будущем году, родители получат по 100 тыс. рублей.