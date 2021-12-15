На территории якутской Арктики создадут особую медицину
Якутск, 15 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Арктическая медицина появится в северных территориях Якутии. Особый подход к здравоохранению в этой суровой местности анонсировал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства республики.
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Он намерен инициировать возвращение традиций, направленных на сохранение здоровья, которые были у северных народов. Арктическая медицина в том числе будет опираться на культуру и менталитет народа саха.
Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании он также объявил 2022 год годом матери и анонсировал введение новой выплаты, приуроченной к столетию республики. За каждого ребёнка, рождённого в будущем году, родители получат по 100 тыс. рублей.