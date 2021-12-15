Рязань, 15 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Проверку в связи с аварией в системе теплоснабжения Рязани 14 декабря проведёт прокуратура региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Администрация Ростова Прорыв на теплотрассе

В результате прорыва теплотрассы в центре города без отопления остались 23 многоквартирных жилых дома, детский сад и Рязанский театр кукол. Ремонтные работы продолжались весь день. Прокуратура намерена проверить исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей организацией, а также причины и условия возникновения аварийной ситуации.

По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.