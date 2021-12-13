Оренбург, 15 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в регионах Поволжья, до конца 2021 года получат на вооружение четыре сверхмощных комплекса радиопомех «Поле-21». Об этом заявил начальник службы радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа полковник Николай Федоров на оперативно-боевом сборе в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru Военный комплекс радиопомех

«До конца текущего года мы получим на вооружение четыре модуля радиопомех «Поле-21», которые работают в радиусе до 200 км. Они будут поставлены на вооружение подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья», — сказал он.

Модуль радиопомех «Поле-21» предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Аппаратура комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия множество постов радиопомех. Его система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Кроме того, Федоров сообщил по поставке в войска ЦВО партии из 30 средств радиопомех «Лесочек». Уникальные средства радиоэлектронной борьбы «Лесочек», которые по своей эффективности превосходят все аналоги в мире, уже получены.

Напомним, с 14 по 17 декабря на территории Оренбуржья проходит Оперативно-боевой сбор ЦВО. В нем принимают участие более 300 военнослужащих от командиров полков до командующих армиями.