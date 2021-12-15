Москва, , 09:37 — REGNUM Из-за обострения отношений России и стран запада недружественные нашей стране силы осуществляют все более частые попытки играть на страхах наподобие «дела Скрипалей». Об этом 15 декабря заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

«Известно, что Скрипаль — далеко не первый в ряду изменников, в мнимом отравлении которых обвиняют российские спецслужбы», — сказал он.

Также глава СВР привел в пример перебежчика Олега Гордиевского, который считал себя жертвой покушений СВР, несмотря на отрицательное заключение полиции Великобритании по этому вопросу.

«Убойной силе наших ядов в 2018 году безуспешно пытались приписать смерть другого перебежчика — Владимира Пасечника, спустя 17 лет после того, как он скончался от инсульта», — добавил Нарышкин

«На фоне обострения противоречий между Россией и Западом откровенно недружественные нам силы всё чаще играют на этих болезненных страхах», — также пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что от термина «главный противник» российская разведка отказалась после развала СССР.