Москва, , 09:35 — REGNUM За девять месяцев 2021 года товарооборот между Москвой и Чехией составил 3,1 млрд долларов, сообщил 15 декабря вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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По сравнению с тем же периодом 2020 года, когда объём торговли был около 2,2 млрд долларов, рост составил 45%.

Поставки из Чехии в Москву за три квартала достигли 0,9 млрд долларов (рост 8%). Экспорт Москвы в вырос на 69% до 2,2 млрд долларов.

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка 224 млн долларов накопленных прямых инвестиций», — рассказал Владимир Ефимов. Он отметил, что с начала года показатель увеличился на 7,8%.