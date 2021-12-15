Вашингтон, 15 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выделили Афганистану дополнительно 1 млн доз вакцин COVID-19 и почти $500 млн гуманитарной помощи, сообщил спецпредставитель США по республике Томас Уэст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

«Соединенные Штаты предложили народу Афганистана один миллион дополнительных доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX, в результате чего общее количество доз вакцины достигло 4,3 млн», — написал он в Twitter.

Он также добавил, что Вашингтон дополнительно выделил $474 млн к гуманитарной помощи, которые Соединенные Штаты уже предоставили Афганистану в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они ищут «хороших отношений с остальным миром», подчеркнув, что Соединенным Штатам необходимо изменить свою политику в отношении Афганистана.

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