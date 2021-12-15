Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM В Ленинградской области официально сокращен срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с 72 до 48 часов, сообщает 15 декабря пресс-служба областной администрации.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР-тестирования, составляет 48 часов от времени результата исследования.

«Эти изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, в Ленобласти отрицательный ПЦР-тест, наряду с QR-код о вакцинации или перенесенной в последние полгода коронавирусной инфекции, принимается в районах «красной» и «желтой» зон при посещении фитнес-центров, стоматологий, бань и бассейнов, не оформившим паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

Также в Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями, в соответствии с установленными лимитами. Обязательное условие — наличие у всех участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест.

Ночным клубам, дискотекам и концертным организациям разрешено работать, но строго до 23:00 и при наличии у посетителей QR-кода, или ПЦР-теста.

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