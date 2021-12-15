Вашингтон, 15 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация о ремейке игры System Shock, разработкой которого занимается студия Nightdive, ранее собравшая средства для реализации проекта на Kickstarter. Об этом 15 декабря сообщает портал Eurogamer.

Игра

В качестве издателя игры выступит компания Prime Matter, являющаяся подразделением Koch Media (её также принадлежат компании Deep Silver, Vertigo, Milestone и Flying Wild Hog). Отметим, ранее Nightdive сообщала, что планирует выпустить ремейк System Shock «в конце лета 2021 года». Теперь разработчики сообщили, что релиз игры состоится в 2022 году.

Напомним, ранее Nightdive выложила в сеть скриншоты обновлённой System Shock и несколько трейлеров. Игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.