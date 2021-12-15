Брюссель, 15 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Баку ожидает, что Ереван предоставит Азербайджану «Зангезурский коридор» для сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой и не будет устанавливать на нём таможенные пункты. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

CuriousGolden Лачинский коридор

«Что касается правового режима Зангезурского коридора, он должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре, — сказал Алиев. — сегодня в Лачинском коридоре нет таможни».

Глава Азербайджана отметил, что в случае, если Ереван будет требовать установить там таможенные пункты, то Баку выдвинет такое же требование к Лачинскому коридору, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом. В целом, по словам Алиева, азербайджанскую сторону устроит оба варианта: «либо ни в одном из коридоров не должно быть таможни, либо она должна быть в обоих коридорах».

Азербайджанский президент отметил, что создание коридора также откроет для Армении железнодорожный маршрут в Иран через Нахичеванскую Автономную Республику.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор».