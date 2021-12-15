Богота, 15 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщает, что его колумбийский коллега Диего Молано обвиняет венесуэльскую сторону в причастности к взрывам в аэропорту Кукуты 14 декабря. Об этом сообщает колумбийское издание El Espectador со ссылкой на заявление Лопеса в Твиттере.

Ricardo Patiño Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

«В то время, пока ксенофобию усугубляют преступления [президента Колумбии] Ивана Дуке против венесуэльских мигрантов, его неправильное правительство использует старый трюк, возлагая ответственность [за взрывы] на соседа» — написал министр обороны Лопес в Твиттере: «Колумбия не достигнет стабильности, пока их носы белые от пыли».

Выпад Лопеса — это ответная реакция на агрессию Молано, который в качестве возможных виновных во взрывах указал группировки FARC и Национально-освободительной армии, добавив, что те «обычно планируют атаки из Венесуэлы и даже получают там финансирование».