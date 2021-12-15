Ташкент, , 09:32 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева накануне состоялось видеоселекторное совещание, на котором рассмотрены результативность проводимой работы по развитию сферы услуг и приоритетные задачи на перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Как известно, в следующем году в 21 районе страны будут построены массивы «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан) на 10 тысяч семей со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями. Это прекрасная возможность для развития сервиса и торговли», говорится в сообщении.

Отмечается, что на торговых и логистических услугах будут специализированы 25 приграничных районов и 100 районов, по территории которых проходят международные автомагистрали и железные дороги. В этой связи, ответственным лицам поручено «разработать программу развития придорожного сервиса, кардинально улучшить инфраструктуру пунктов пропуска с соседними странами и ведущих к ним дорог».

В целом, отмечает пресс-служба, в указанных 158 районах имеются условия для создания 300 тысяч рабочих мест в сфере услуг.