Самара, , 09:34 — REGNUM Парк «Патриот» могут создать в Самарской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Парк «Патриот» Patriotp.ru

Данный вопрос был рассмотрен на заключительном в 2021 году заседании комиссии государственного Совета РФ по направлению «Культура».

О парке «Патриот» рассказал председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

«Он представляет собой территорию общей площадью 5,5 тысячи гектаров, где работают военно-исторический комплекс Партизанская деревня, Центр военно-тактических игр, Технический центр, Многофункциональный огневой центр, Музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, Тренировочный скоростной спуск, Зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции», — приводит пресс-служба его слова.

Картаполов также напомнил, что недавно был построен главный Храм Вооруженных сил России. Парк «Патриот» является одной из небольших страниц в огромной работе по военно-патриотическому воспитанию, подчеркнул он.

«И мы видим, что он востребован и пользуется большой популярностью», — приводит пресс-служба слова депутата Госдумы РФ, который предложил создавать такие комплексы в субъектах РФ.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выказал надежду на то, что в регионе будет создан такой парк: «Очень надеюсь, что наши намерения по созданию филиала парка в Самарской области, тем более, что в Тольятти есть под открытым небом парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, будут реализованы».