Сеул, 15 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Больницы в Южной Корее переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией, медики фиксируют рекордные значения тяжёлых госпитализаций и смертей, сообщает AP.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Так, 14 декабря было зафиксировано максимальное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — скончались 94 человека. Для более чем 1480 пациентов не хватило мест в стационарах. Суточное число выявленных случаев заражения составило 5567, тяжёлых больных было 906.

Представитель минздрава страны Пак Хян заявил, что медицинские ресурсы подходят к концу, особенно в Сеуле и густонаселенных мегаполисах. Пациенты с COVID-19 заполнили 86% отделений интенсивной терапии, на прошлой неделе по меньшей мере 17 человек скончались, не дождавшись госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, связанные с распространением коронавируса, власти Южной Кореи ужесточили. Период между первой и повторной вакцинацией уменьшен до трёх месяцев. В заведения общепита и учебные учреждения пускают только привитых. Для нарушителей пропускной системы действует штраф в размере $ 1260.

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