Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки, 15 декабря, подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом (-2 за сутки). Общее число жертв составляет уже 2302 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в республике зарегистрирован 73 251 (+229) больной с COVID-19. Из них 46% (33 836) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 67 129 (+211) человек. В стационарах получают лечение 1220 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 970.

В отделениях реанимации находится 132 пациента (из них старше 65 лет — 85), на ИВЛ — 69 пациентов (из них старше 65 — 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 50. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1611 коек: занято — 1220, свободно — 391 койка. Занятость коечного фонда составляет 75,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бурятии было подтверждено 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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