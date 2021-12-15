Тюмень, 15 декабря 2021, 09:30 — REGNUM Тюменская область в январе-октябре 2021 года среди регионов Уральского федерального округа лидирует по обороту розничной торговли. Об этом сообщает Тюменьстат.
За 10 месяцев 2021 года на одного жителя Тюменской области приходятся покупки на сумму 242,7 тыс. рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области посещение по QR-кодам торговых и торгово развлекательных центров, а также розничных рынков введено с 3 декабря, однако свидетельство о прививке от коронавируса там требуют лишь после 18:00 и в выходные дни.
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