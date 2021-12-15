Тюмень, , 09:30 — REGNUM Тюменская область в январе-октябре 2021 года среди регионов Уральского федерального округа лидирует по обороту розничной торговли. Об этом сообщает Тюменьстат.

ТРЦ «Кристалл» в Тюмени Trc-kristall.ru

За 10 месяцев 2021 года на одного жителя Тюменской области приходятся покупки на сумму 242,7 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области посещение по QR-кодам торговых и торгово развлекательных центров, а также розничных рынков введено с 3 декабря, однако свидетельство о прививке от коронавируса там требуют лишь после 18:00 и в выходные дни.

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