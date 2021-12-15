Ташкент, , 09:30 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева накануне состоялось видеоселекторное совещание, на котором рассмотрены результативность проводимой работы по развитию сферы услуг и приоритетные задачи на перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Президент Узбекистана подчеркнул необходимость особого подхода к каждому региону, привел этому конкретные примеры», говорится в сообщении.

Одним из направлений сферы, это развитие услуг в 158 районах. В частности, приоритетное внимание будет уделено туризму в 45 районах с туристическими достопримечательностями и 40 горных районах.

«Например, села Навруз, Мираки, Окдарё и Гиссар Шахрисабзского района ежегодно посещают около 500 тысяч туристов. Если отремонтировать 65 километров дорог, улучшить доступ к интернету и мобильной связи, объем услуг здесь можно увеличить в 3−4 раза», подчеркивает пресс-служба.

Подчеркивается, что в результате откроются гостевые дома, точки розничной торговли и общественного питания, будут созданы дополнительные рабочие места.

«Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения таких районов необходимой инфраструктурой и выставления земельных участков на торги для реализации проектов «под ключ», говорится в сообщении.

Также даны указания по введению специального налогового режима для туристической отрасли, выделению льготных кредитов на открытие гостевых домов.