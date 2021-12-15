Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. По факту смерти трехлетнего ребенка в квартирном пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Фигурантом дела стала мать ребенка, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трехлетний мальчик остался один в квартире дома 134 по проспекту Стачек, пока его мать ходила за старшими детьми в школу. Родительницы не было дома около 40 минут, в это время, по предварительной информации, произошло короткое замыкание на кухне, возник пожар. Малыш надышался угарным газом, спасти его не удалось.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий способствовавших совершению преступления.

«С матерью ребенка проводятся следственные действия», — уточнили в ведомстве.

По данным СМИ, многодетная неполная малообеспеченная семья, где жил ребенок, ранее стояла на профилактическом учете в правоохранительных органах. Теперь женщина может быть лишена родительских прав в отношении остальных детей.