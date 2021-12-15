Грозный, 15 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Чечне вынесен приговор местному жителю Ахмеду Д., который три месяца воевал на стороне боевиков в Сирии и вернулся на родину по поддельному паспорту. Ему придется провести ближайшие три с половиной года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, сообщили 15 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Ахмед Д. в период с декабря 2013 г. по февраль 2014 г. принимал участие в незаконном вооруженном формировании, действующем на территории Сирийской Арабской Республики, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно также, что при возвращении на родину 9 сентября 2021 на пункте пограничного контроля в Брянской области подсудимый предоставил поддельный паспорт, который потом хранил у себя по месту жительства.

Суд признал Ахмеда Д. виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и хранении и использовании заведомо поддельного паспорта гражданина.