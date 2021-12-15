Новосибирск, 15 декабря 2021, 09:29 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, продлили до апреля 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства региона сегодня, 15 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, что ранее режим повышенной готовности был продлён до 31 декабря 2021 года.
«Внести в постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» следующие изменения: преамбулу после слов «
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 декабря, в Новосибирской области зарегистрированы 88 237 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 9683 детей; 59 561 пациент полностью выздоровел (+227 за сутки).
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