Москва, 15 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. От термина «главный противник» российская разведка отказалась после развала СССР. Об этом 15 декабря заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Нарышкин

«Понятие «главный противник» сформировалось в эпоху двуполярной системы мира, от этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада Советского Союза, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России», — сказал он.

Также глава СВР уточнил, что к числу таких угроз относятся международный терроризм, региональные конфликты и «непрекращающиеся попытки коллективного Запада» по подрыву внутренней стабильности России и дружественных ей стран.

Кроме того, Нарышкин добавил, что в зависимости от степени опасности этих и других угроз российская разведка формулирует для себя приоритеты и определяет, кто именно является противником, а также способы нейтрализации его враждебных устремлений.

«В более широком смысле разведка в своей деятельности нацелена на реализацию стратегических интересов российского государства и руководствуется установками президента России», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что российская разведка не осуществляет ликвидацию предателей, и для них наиболее тяжелым наказанием — жить с неподъемным грузом вины и появившимися у них фобиями.